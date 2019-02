Bruno de Carvalho esteve à conversa com Rui Unas no programa ‘Maluco Beleza’, onde revelou que costuma falar com alguns dos jogadores, mas que prefere não revelar os nomes para não ficarem prejudicados.

"Ainda existem muitos atletas que considerava e considero meus filhos que ainda continuam em contacto. Costumamos falar no Natal, fim de ano, aniversários… Nomes? Não, porque acho que iam ter problemas dentro do Sporting. Neste momento dentro do Sporting não se pode falar do Bruno de Carvalho. E eu não lhes quero arranjar chatices, como é lógico".

Quanto a jogadores, Bruno de Carvalho diz que o jogador que mais o marcou durante a sua passagem pelo Sporting foi Bas Dost. "Tivemos vários, mas ficam mais na cabeça os que são goleadores, por isso o Bas Dost".