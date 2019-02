A cerimónia será presidida a meio da manhã pelo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, o tenente-general Botelho Miguel, devido à importância de que se reveste sessão militar.

O coronel Borlido da Rocha, de 52 anos, é natural da freguesia de Montaria, do concelho de Viana do Castelo, tendo nascido em 17 de novembro de 1966, ingressando em 1991 na Guarda Nacional Republicana.

É mestre em Direito e Segurança, pela Universidade Moderna de Lisboa e licenciado em Ciências Militares, pela Academia Militar e ao longo da sua extensa carreira profissional desempenhou diversas funções, a última das quais foi comandante territorial de Bragança.

Borlido da Rocha começou a sua carreira como adjunto do Comandante do Destacamento Territorial de Matosinhos, comandante de pelotão e chefe da Secção de Instrução do Grupo de Instrução de Aveiro, comandante do Destacamento Territorial de Barcelos e de Viana do Castelo, bem como adjunto e diretor dos Cursos da GNR na Academia Militar, além de professor militar da disciplina Sistemas de Armas da GNR e Tática das Forças de Segurança.

O coronel Borlido da Rocha foi ainda chefe da Secção de Operações, de Informações, de Instrução e de Relações Públicas da Unidade de Intervenção, chefe da Secção de Recursos Logísticos e Financeiros e também chefe da Secção de Operações, Informações, Instrução e Relações Públicas, Chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal, oficial de segurança e oficial de Relações Públicas já no Comando Territorial de Viana do Castelo.