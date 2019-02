"Fomos informados que coletivos atiraram contra as pessoas na fronteira, e a situação é grave", afirma o diretor deste grupo. Haverá ainda cerca de 20 feridos.

No meio dos confrontos e de toda a confusão que marcou o dia, houve ainda camiões com ajuda humanitária a serem incendiados. Depois do anúncio, nas redes sociais, de que tinha entrado o primeiro carregamento com ajuda, outros camiões que foram incendiados junto à fronteira com a Colômbia. A informação foi avançada pela France-Presse. Muitos foram os que tentaram salvar alguns dos bens que vinham nos camiões.