Este alerta tem especial importância porque depois desta data (25 de fevereiro), caso não tenham sido validadas, não podem ser usadas para deduções. E é preciso não esquecer que todas as ajudas são boas, até porque as reduções não vão chegar a todos.

As novas tabelas de retenção refletem uma descida do desconto mensal, mas essa redução não chegará a todos. De acordo com a Deloitte, há muitos trabalhadores que serão beneficiados no momento do reembolso no próximo ano.

De acordo com as simulações realizadas pela consultora a que o i teve acesso, para os trabalhadores por conta de outrem com rendimentos intermédios, as novas tabelas vão representar “um ligeiro desagravamento do IRS”.

Ainda assim, não refletem integralmente o efeito da reorganização dos escalões do IRS e a descida de taxas observado em 2018, alerta a consultora Deloitte.

Recorde-se que, em 2018 foi decidido alargar de cinco para sete o número de escalões de rendimento coletável do IRS, mas as tabelas de retenção na fonte que vigoraram no ano passado não refletiram integralmente o desagravamento que resultou desta medida. Resultado, os portugueses descontaram mais do que deviam no ano passado, tendo agora direito a um reembolso mais significativo depois de entregar a declaração de IRS referente aos rendimentos de 2018.