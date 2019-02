O acidente teve lugar na Rua das Cabaneiras, com um veículo ligeiro a colher sete pessoas. De acordo com o CDOS, os dois feridos mais graves já foram transportados para os de S. João e de Santo António, no Porto. Alguns meios falam de um morto a registar, mas para já as autoridades não confirmam.

Há ainda indicação de que o condutor estava alcoolizado.

O alerta para o incidente chegou ao CDOS às 16:34, tendo sido mobilizados para o local 29 operacionais e 14 viaturas. A GNR está a investigar o acidente.

O condutor já foi detido pelas autoridades.