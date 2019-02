O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, este sábado em Madrid, que o Governo está disposto a chegar a acordo com os enfermeiros sobre a "revisão da carreira", assim como "procurar corrigir" algumas injustiças criadas pela anterior eliminação das categorias.

"Há duas questões que já anunciámos há muito tempo que estamos disponíveis para acordar" com os enfermeiros, disse o chefe do Governo à margem de uma convenção do Partido Socialista Europeu.



A primeira dessas questões é "a revisão das carreiras, para que possa haver, mais uma vez, várias categorias: a de enfermeiro, enfermeiro especialista, enfermeiro gestor", explicou António Costa.

Em segundo lugar, "procurar corrigir, de uma forma progressiva, injustiças que resultaram da anterior eliminação das categorias e um excessivo esmagamento da grelha salarial", continuou.

"São dois temas sobre os quais podemos ter expectativas de avançar, espero que com acordo", resumiu oprimeiro-ministro.

António Costa sublinhou ainda que atualmente há mais 4.100 enfermeiros no sistema e há um concurso aberto para mais 500 profissionais, tendo o horário de 35 horas sido reposto.

Recorde-se que esta sexta-feira o Ministério da Saúde fez saber que o governo pretende retomar até aos primeiros dias de março as reuniões negociais com as estruturas sindicais dos enfermeiros.