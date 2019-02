Um homem de 25 anos foi encontrado carbonizado na manhã de sábado, no interior de um barracão no acampamento onde viveria em Fornelos, no distrito de Braga.

A morte do homem terá sido provocada por um incêndio que ocorreu aconteceu durante a madrugada deste sábado.

O alerta foi dado pelos familiares do jovem que se aperceberam que o espaço onde o jovem habitava, estava totalmente consumido pelas chamas, segundo o Correio da Manhã.



As causas do incêndio ainda estão por apurar, mas as chamas podem ter começado na sequência do homem ter fumado um cigarro ou acendido uma vela, e o fogo ter-se propagado rapidamente devido ao lixo no interior.

No local estão a GNR e os bombeiros.