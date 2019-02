O antigo primeiro-ministro afirmou, esta sexta-feira, que o PS "não aprendeu com os erros que cometeu”. Para Passos Coelho, o discurso do Governo é muito semelhante com o de 2009 e 2010.

O ex governante falava na Academia Calvão da Silva, que está a decorrer este fim de semana em Coimbra. Numa intervenção de cerca de uma hora, apontou o dedo à União Europeia, acusando os Estados-membros de irresponsabilidade, referindo uma certa “esperteza saloia” no cumprimento das regras europeias.

"Precisamos de cumprir regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento e do Tratado Orçamental. Mete dó a cada semestre o exercício de tentar simular que o desvio não será demasiado elevado", acusou Passos Coelho.

"Mário Centeno fez outras contas, depois mudou-as e agora está a ensinar a fazer contas", acrescentou, citado pelo Jornal de Notícias.

"As boas notícias são sempre obra dos governos nacionais, as más notícias são sempre consequências de Bruxelas. Os países têm de assumir as suas responsabilidades", criticou ainda.