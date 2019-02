Depois de Frederico Varandas ter deixado diversas criticas à gestão de Bruno de Carvalho, durante uma conferência de imprensa esta sexta-feira, o ex-presidente do Sporting aproveitou a apresentação do seu livro, no Porto, para responder.

"Das coisas mais tristes que vi enquanto sportinguista", disse Bruno de Carvalho, afirmando que o clube voltou à época em que toda a gente dizia mal de tudo e acusando o agora presidente de ter dito com orgulho que o clube de Alvalade tem menos sócios do que aqueles que a direção contabilizava."Tudo o que ele falou para a Academia, formação e funcionários já estava projetado e com o orçamento aprovado", adiantou.

O ex-presidente destituído disse ainda que a conferência tinha sido repleta de mentiras e que é "verdadeiramente inaudito", que Varandas, intitulado como um dos golpistas do Sporting, venha dizer mal do plantel do Sporting. "Foi uma das pessoas que mais fez para que esta direção com cinco anos de aprendizagem saísse para eles entrarem", adiantou. Bruno de Carvalho apelou ainda à falta de palavras de apreço para com os adeptos do clube de Alvalade, utilizando apenas chavões para permitir saber qual o caminho para o futuro.

Quanto às criticas em relação ao estado da Academia Sporting, Bruno explicou que todos os quartos tiveram obras e estão restaurados. Esta implicava ainda a mudança de dois ginásios entre outras coisas, acusando Frederico Varandas e outras pessoas, de se rirem no dia do ataque à Academia, algo que fez "cair uma direção que causava euforia e alegria nos sportinguistas".

A formação foi também um dos temas dos quais Bruno sentiu necessidade de se defender, explicando que sempre quis acabar com a equipa B. "O Sporting aceitou fazer mais um triénio da B para ajudar as equipas da II Liga e tinham de se contratar jogadores, embora eu nunca quis que isso acontecesse", explicou alegando que a primeira coincidência acontece quando se fala muito de dinheiro e "em três jogadores, a atual direção pagou comissão de 1,5 M€. Estou a falar de Luiz Phellype, Doumbia e Plata, contratado para a B".

Bruno de Carvalho afirmou que sente pelo ex-sogro o mesmo que pelo atual presidente dos leões e afirmou ser falso a questão da fatura de um milhão durante cinco anos.