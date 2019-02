"É legítimo eu criticar as claques", afirmou Frederico Varandas, em conversa com os jornalistas esta sexta-feira no auditório Artur Agostinho.

O presidente do Sporting confessou não gostar da atitude das claques nos últimos dois jogos e lembrou o ataque à academia. "Nos anos 90 fiz parte da Juventude Leonina. Havia excessos mas um amor puro pelo clube. Um dar sem receber, hoje não reconheço esse espírito. Vejo um negócio", disse.

Sobre os sócios, o presidente do clube de Alvalade falou ainda sobre o número de sócios e admitiu que 39 mil adeptos não pagam quotas há mais de cinco anos e 51 mil há mais de três. Em setembro, o Sporting tinha 84 mil sócios pagantes.

Quanto à compra de jogadores, Varandas afirmou que o Sporting comprou 108 jogadores, desde 2013, 38 diretos para a equipa B. Destes nenhum terá chegado à equipa A. "Nas duas últimas épocas tivemos os maiores orçamentos da história e ganhámos uma taça da liga", disse. "A comissão de gestão recuperou dois jogadores que tinham rescindido. herdámos um plantle desequilibrado, jogadores sem minutos, mas massa salarial pesada", explicou, assumindo que não é este tipo de gestão que quer, mas sim ter um plantel equilibrado em que todos os jogadores brilhem e que possam jogar.

O mercado de inverno foi também um assunto abordado pelo presidente, onde disse terem entrado cinco jogadores e sairem oito, reduzindo a folha salarial em 10 milhões de euros. "qualidade do plantel aumentou, pois todos os que entraram têm capacidade para jogar. Só os jogadores que entraram nas últimas semanas já jogaram mais minutos do que sete dos que saíram", assegurando que mais nenhuma contratação investigada pelo Ministério Público e utilizou o exemplo do Alan Ruíz.

A Academia não ficou esquecida e o presidente criticou as condições em que viviam e jogavam. "Os juniores e o futebol feminino treinavam em campos com buracos e os atletas da formação dormem com a mesma mobília que há 16 anos". "O Sporting num ano vendeu Slimani e João Mário, recebeu 70 milhões e deixaram a Academia assim". Agora, Varandas diz que está a mudar os campos e os quartos, todos os treinos vão ser monitorizados. No entanto, este é um processo que demora tempo, mas deixou a promessa que a longo prazo nenhuma academia será melhor que a do Sporting.

A promessa de um Sporting campeão surge depois de uma explicação sobre os ingredientes para a vitória. "As camisolas por si não vencem jogos, porque seja ela qual for eles não vencem por a vestir", recorrendo á imagem do histerismo e dos gritos para explicar que o clube nada vence à base da ameaça, nem com demagogias, populismos ou ilusões. "Este clube nunca mais sai da espiral negativa e de quase duas décadas sem ser campeão se percorrermos o caminho da histeria e do pânico", concluiu.

Frederico Varandas não poupou criticas ao ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, acusando-o de ser um mentiroso compulsivo que obrigou os sócios a saírem de casa para dizerem que o queriam em casa.

Auditoria

"Vamos dar os primeiros dados da auditoria, o relatório final ainda não nos foi entregue", começou por dizer.

Nesta conferência houve ainda espaço para apresentar os dados da auditoria, mostrando que, com apenas uma empresa de advogados, o clube de Alvalade gastou mais de 50% do valor que gastou com todas as outras de advocacia em 16 anos. O Sporting terá ainda gasto mais de 1,7 milhões de euros com questões como agenda reunião Sporting, assuntos da presidência, preparação da reunião, contacto com Bruno de Carvalho, entre outros.

Em janeiro do ano passado, a SAD terá ainda solicitado uma minuta de contrato no valor de 230 mil euros, um valor que nunca foi restituído.