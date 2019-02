Diego Godín foi eleito o jogador da semana da Liga dos Campeões. O central uruguaio, capitão do Atlético de Madrid, apontou um dos golos no triunfo do Atlético de Madrid sobre a Juventus (2-0) e bateu Sterling (Manchester City), Thiago Alcântara (Bayern Munique) e Denayer (Lyon) na votação levada a cabo no site da UEFA.

Godín foi o autor do segundo golo dos colchoneros, aos 83' - apenas cinco minutos depois de Giménez, o outro central do Atlético (curiosamente também uruguaio) ter aberto o marcador. O triunfo deixa o emblema espanhol com pé e meio nos quartos-de-final da Liga dos Campeões: desde 1967/68 que o Atlético de Madrid não é eliminado após vencer em casa por 2-0 na primeira mão de uma competição europeia - e nunca, desde que Diego Simeone chegou ao comando técnico, os colchoneros perderam uma eliminatória (interna ou europeia) depois de vencer a primeira mão.

A Juventus, por outro lado, nunca conseguiu recuperar de uma derrota por 2-0: em cinco tentativas, cinco falhanços. A péssima exibição de Cristiano Ronaldo também já lhe valeu críticas da imprensa italiana pela primeira vez desde que chegou a Turim. "Ronaldo, onde estás?", escreveu o jornal "Corriere dello Sport", lembrando que o CR7 (melhor marcador da Champions nas últimas seis temporadas) soma apenas um golo nesta edição da prova milionária - o seu pior registo nos últimos dez anos.