O Chelsea está impedido de contratar jogadores nas próximas duas janelas de transferências - ou seja, até ao mercado de verão de 2020. O castigo da FIFA justifica-se com 29 contratações de atletas menores de idade que terão sido realizadas pelos blues de forma ilegal, infringindo o art.º 19 dos regulamentos.

A suspensão "aplica-se a todos os escalões do clube – exceto às equipas de futebol feminino e de futsal", explica o organismo que rege o futebol mundial, que castigou o clube londrino também com uma multa de 600 mil francos suíços (mais de meio milhão de euros), a pagar no prazo de 90 dias. Também a Federação Inglesa de Futebol (FA) foi multada em mais de 400 mil euros, no caso por ter permitido a inscrição dos referidos jogadores menores.

O Chelsea, entretanto, anunciou já que irá recorrer do castigo. "O clube agiu de acordo com os regulamentos relevantes, respeita o importante trabalho feito pela FIFA para proteger os menores e colaborou totalmente com a investigação", realçam os blues, explicando que estavam inicialmente em causa 92 jogadores e irregularidades nos artigos 19.1 e 19.3, mas que a FIFA acabou por entender que nos outros casos não houve violação das regras. "Estamos satisfeitos por a FIFA ter aceite que não houve ilegalidade no caso de 63 jogadores, mas o clube está extremamente desapontado por não terem aceite as explicações do clube no caso dos restantes 29", pode ler-se no documento emitido pelo clube inglês.