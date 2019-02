O camião de transporte de combustíveis que se despistou, esta quinta-feira no concelho de Oleiros, foi furtado e as autoridades ainda não identificaram o condutor, disse fonte da GNR à agência Lusa.

"Foi apresentada queixa por furto de veículo. O camião foi apreendido e nomeado fiel depositário o proprietário", afirmou fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.



Sublinhe-se que o camião de transporte de combustível despistou-se, ontem, na estrada municipal n.º 1111, no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, mas quando os bombeiros chegaram ao local não encontraram o condutor.

O CDOS de Castelo Branco contactou os hospitais e centros de saúde mais próximos, à procura de um eventual ferido que pudesse ser o condutor, mas sem quaisquer resultados.

A GNR confirmou que ainda não foi identificado o condutor, mas não especificou quando é que foi apresentada a queixa por furto de veículo nem o local onde foi apresentada.