O fim de semana vai ficar marcado por mais um protesto dos enfermeiros. Este sábado, os profissionais de saúde vão juntar-se numa “marcha branca” em várias cidades do país. Promovido pelo Movimento Nacional dos Enfermeiros, o protesto foi convocado no Facebook e pretende demonstrar o “apoio e solidariedade para com o enfermeiro Carlos Ramalho [presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses], que iniciou uma greve de fome com o objetivo de reatar as negociações com o Governo”, lê-se na página de divulgação.

A vigília é apoiada pelo mesmo sindicato e está agendada para as 19h30 em Coimbra, Viseu, Braga, Funchal, Faro, Lisboa e Porto. “Estamos, portanto, em luta por um SNS com futuro, que sirva melhor os seus utentes e por uma carreira digna de Enfermagem que honre o pilar que somos, o pilar do SNS, como António Costa em tempos disse”, diz o movimento na rede social.

Além desta “marcha branca” apoiada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor), o Movimento Nacional dos Enfermeiros já tinha anunciado na semana passada um novo protesto para o dia 8 de março, em Lisboa. E, para que mais enfermeiros estejam presentes neste dia, a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) já entregou um pré-aviso de greve nacional para esse mesmo dia – uma paralisação entre as 00h e as 24h do próximo dia 8 de março. Também no Facebook, a ASPE explicou que a manifestação não está a ser organizada por nenhum dos sindicatos, mas, por se tratar de uma reivindicação justa pelos enfermeiros, decidiu decretar uma greve em todo o país.

Greve de fome

A manifestação do Movimento Nacional dos Enfermeiros surge dias depois de Carlos Ramalho, presidente do Sindepor, começar uma greve de fome. Sem comer desde o meio dia de quarta-feira, o enfermeiro continua em frente ao Palácio de Belém e ontem pediu para falar com Marcelo Rebelo de Sousa.

Carlos Ramalho disse que gostava de explicar ao Presidente da República quais as razões que os enfermeiros têm para estarem a protestar de várias formas. “O que pretendo é dizer ao senhor Presidente quem são realmente os enfermeiros, o que é que eles sentem, que dificuldades é que têm e porque é que estão tão indignados, porque é que eles sofrem tanto e porque é que precisam da minha ajuda”, explicou. O presidente do Sindepor tem passado as noites no seu carro e admitiu ainda que ajuda os polícias a fazer as rondas, para passar o tempo.

A Carlos Ramalho, junta-se Duarte Gil Barbosa, enfermeiro no Hospital de São João, no Porto, que começa também hoje uma greve de fome.

Por outro lado, Lúcia Leite, presidente da ASPE, já tinha explicado ao i, na quinta-feira, que este protesto pode ter o efeito contrário daquele que os enfermeiros desejam. Apesar de a ASPE estar solidária com o enfermeiro em greve de fome, Lúcia Leite garante que é apenas isso. E não acredita muito nos resultados deste protesto, “pelo contrário, se o governo tivesse intenção de chamar os sindicatos, com uma ameaça destas e com a visibilidade pública que tem, pode resistir até a chamar os sindicatos”, disse Lúcia Leite.

Governo vs. Enfermeiros

A decisão do Supremo Tribunal Administrativo sobre a legalidade da requisição civil decretada pelo governo em quatro dos dez hospitais em greve cirúrgica ainda não foi conhecida.

No entanto, o governo justificou a requisição civil com as cirurgias urgentes adiadas pela greve. Segundo o Ministério da Saúde, foram nove os doentes com cancro de grau 3 e 4, os mais elevados, que viram adiadas as suas cirurgias.

Sobre este assunto, Garcia Pereira, advogado dos dois sindicatos que convocaram a greve cirúrgica, garante que não houve cirurgias adiadas, mas sim um aumento dos programas cirúrgicos “que estavam anteriormente delineados para uma extensão que nem com o funcionamento normal dos serviços seria possível cumpri-los”, refere o advogado num artigo publicado pelo site “Notícias Online”.

Enfermeiros do IPO em protesto

Na quarta-feira, um grupo de 21 enfermeiros em situação de contrato individual avançou com uma ação judicial contra o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto. Os profissionais de saúde pedem que o tratamento seja igual ao dos restantes enfermeiros em regime de funções públicas, como os pedidos para gozo de férias adicionais e redução do horário de trabalho.

Os enfermeiros tentaram primeiro resolver a questão da igualdade de direitos com a administração do IPO do Porto, mas o instituto não aceitou as propostas. Agora, na ação entregue no Tribunal do Trabalho do Porto, os enfermeiros pedem que o principio da igualdade e da justiça seja colocado em prática dentro da profissão.