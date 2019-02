Com o objetivo de otimizar e melhorar a qualidade dos seus serviços, a Kapten permite, a partir de agora, que os utilizadores do Google Maps possam selecionar esta plataforma como método de transporte em Lisboa, diretamente a partir dos mapas e após a seleção de destino.

A colaboração, que nasceu há um ano em França, surge como uma extensão do acordo entre as duas empresas, visando a sua ampliação para os mercados de atuação da Kapten. Assim, será possível facultar aos utilizadores da Kapten mais uma opção para usar a plataforma de transporte individual de passageiros, facilitando o momento de deslocação do dia a dia dos Lisboetas.

“Com presença em Portugal há apenas 5 meses, a extensão desta parceria deve-se ao comprometimento da Kapten com seus utilizadores, em garantir diversas opções e a melhor escolha no momento de deslocação”, comenta André Amaro, Diretor de Marketing da Kapten em Portugal. Ainda sobre esta nova possibilidade no Google Maps, o responsável acrescenta que “é um enorme privilégio estabelecer uma colaboração com a Google, esta que é uma das maiores empresas a nível mundial, sendo isto um reflexo do reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido, e que queremos continuar a desenvolver”.

Desta forma, a aplicação Google Maps passa a incluir uma nova opção de transporte, para além das alternativas já existentes – percursos a pé, de carro e de transportes públicos. Esta colaboração permite simplificar a experiência do utilizador da Kapten no momento de escolher a melhor opção para se deslocar.

Na app, os utilizadores poderão consultar diretamente o tempo e o preço de uma viagem Kapten, consoante o percurso determinado, ao selecionarem a opção TVDE. Com apenas um clique, são redirecionados diretamente para a aplicação da Kapten, que já terá todos os dados da viagem preenchidos, bastando apenas outro clique para confirmar o início do trajeto.