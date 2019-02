O Ministério da Saúde fez saber, esta sexta-feira, que o governo prevê retomar até aos primeiros dias de março as reuniões negociais com as estruturas sindicais dos enfermeiros.

Segundo a tutela, "estas reuniões incidem em temas como a organização do tempo de trabalho e a avaliação de desempenho".

O comunicado do ministério refere que a Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE) retomará as reuniões destinadas à celebração do acordo coletivo de trabalho, cuja negociação decorre desde novembro de 2018.

A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) também terão solicitado a continuação do processo negocial, estando em curso a assinatura do respetivo protocolo.

O ministério de Marta Temido adiantou ainda que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) também pediu esta semana uma nova reunião sobre outros assuntos.