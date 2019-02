O fundador do PCTP/MRPP Arnaldo Matos morreu esta sexta-feira, avança o Jornal da Madeira, ilha de onde era natural o antigo dirigente político.

Arnaldo Matos tinha 79 anos, continuava ligado ao partido do qual foi um dos fundadores, apesar de já não exercer qualquer cargo.

O MRPP já reagiu à morte do “camarada”, sublinhando a "profunda tristeza e um enorme vazio" provocados pelo desaparecimento do seu fundador.

Arnaldo Matos é lembrado como "um incansável combatente marxista que dedicou toda a sua vida ao serviço da classe operária e a lutar pela revolução comunista e por uma sociedade sem classes".



A nota do MRPP sublinha ainda que a obra e o exemplo de Arnaldo Matos "perdurarão para sempre na memória dos operários e dos trabalhadores portugueses e constituirão um guia na luta do proletariado revolucionário e dos comunistas pelo derrube do capitalismo e do imperialismo e pela instauração do modo de produção comunista e de uma sociedade de iguais".

No Twitter, rede social na qual era bastante ativo, a última publicação de Arnaldo Matos foi publicada há dois dias, a propósito da morte do marinheiro lusodescendente que protagoniza uma das fotografias mais icónicas de sempre.