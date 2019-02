Na manhã desta sexta-feira, um sismo de 7.7 na escala de Richter abalou o Equador.

O Epicentro do terramoto registou-se perto da fronteira com o Peru.

A seguir ao sismo já foram sentidas duas réplicas de magnitude 6. Logo de seguida foram emitidos emitidos alertas de um possível tsunami, mas as autoridades chilenas afastam agora essa possibilidade.

“As características do sismo não reúnem as condições necessárias para gerar um tsunami na costa do Chile", anunciaram as Informações de Emergência do Chile, citando informação do Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Armada (SHOA).

Nas redes sociais, começam a surgir os primeiros vídeos.