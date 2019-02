Conan “o Músico”

A história de Conan remonta ao ano em que nasci. Mais precisamente 1982. Por essa altura, surgia nas salas de cinema norte-americanas um bárbaro vindo de um mundo pré-histórico, assente em magia negra e selvajaria. Eternizado por Arnold Schwarzenegger este personagem reclamava justiça e vingança pela morte dos seus pais. Uns anos depois, corria o ano de 1996, para ser mais preciso, os Irmãos Catita pegavam nesse nome e transpuseram-no para uma música: “Escolha uma cadeira, coma um pudim flan, vai ouvir a história de Conan o Homem Rã, a sua namorada era uma indonésia anã, dizia a rapaziada, “olha a miúda do Conan”.

Foi preciso, depois de uma remake mal amanhado e um total fracasso de bilheteira do filme em 2011, aparecer uma nova personagem a revisitar o nome e a dar “o corpo ao manifesto”. Desta feita, baseando-se numa série de banda desenhada dos anos 70 que dava pelo nome traduzido em português “Conan, o Rapaz do Futuro”. Assim se apresenta Conan Osiris, que diz beber influências de fado e António Variações, mas também dos Onda Choque e do já referido anime japonês.

Conan Osiris, para quem não sabe, inundou as redes sociais esta semana com a sua passagem à final nacional do Festival da Canção com o tema “Telemóveis”. Rapidamente meio mundo se apressou a criticar a figura e a letra e outro meio a defender veementemente a atuação, sustentando a diferença e diversidade, e afirmando que o bom gosto musical é subjetivo. Nada que nos espante. Tem sido assim, regra geral. Todas as semanas há um tema quente diferente, com as pessoas a tomarem partido de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra.

O que me espanta, no meio disto tudo, é alguém ainda ter algum tipo de expectativa quanto às músicas que há anos ali se apresentam, assim como ao gosto duvidoso das personagens e vestimentas que concorrem.

A Eurovisão sempre teve o sucesso que teve, já desde os meus tempos de infância, porque foi o primeiro programa internacional do género, que colocava as pessoas a votar como parte integrante do mesmo e porque nos exacerbava o orgulho nacional de defendermos com unhas e dentes (e, neste caso, com uma chamada) a nossa bandeira. Sempre foi conhecido, aliás, por ser aberrante, com falta de qualidade e pejado de figuras que nunca tiveram sucesso na cena musical mundial depois disso.

O facto de Salvador Sobral ter ganho recentemente o concurso só nos fez rebuscar no baú memórias de um programa ao qual já ninguém ligava patavina e que só voltou a ser falado, por cá, pela vitória de um cantor que fez das críticas ao programa a sua propaganda – mas que fez o seu sucesso às suas próprias custas, num teatro de incoerência assinalável. Não percebo, por isso, qual é o espanto de Conan estar apurado para a final nacional. Primeiro porque segue a linha dos gostos dos mais jovens, que querem ser irreverentes só porque sim, com um tema atual como os telemóveis . E depois porque vai ao encontro da linha natural do que tem sido a qualidade apresentada ao longo dos tempos. Não me parece muito diferente de uns Da Vinci, nem melhor ou pior que “Um amor de água fresca”. É, no fundo, o reflexo de quem vota e nada mais.