Na terça-feira, um jovem de 17 anos foi esfaqueado por outros três jovens durante uma tentativa de assalto nos Olivais, em Lisboa.

A vítima sofreu uma perfuração num pulmão e até ontem continuava internada no hospital, escreve o Correio da Manhã.

De acordo com as declarações do jovem a PSP`, os três agressores teriam entre 16 a 18 anos e abordaram a vítima pelas 19h40 de terça-feira, quando esta se encontrava numa paragem de autocarro, na rua Cidade de Benguela.

"Os três jovens começaram por lhe perguntar as horas e segundos depois rodearam-no, para lhe exigir todos os pertences", explicou ao CM fonte policial.

O jovem conseguiu ainda fugir durante vários minutos, mas ao chegar à avenida Cidade de Luanda acabou por ser derrubado e esfaqueado.

Ao mesmo jornal, fonte relacionada com o processo disse que o seu estado de saúde é estável, mas que ainda assim inspira alguns cuidados.