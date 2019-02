Uma vénia ao Papa Francisco

Uma das frases que mais popularizou os Gato Fedorento dizia “eles falam, falam, mas não fazem nada”. Durante muitos anos falou-se e escreveu-se sobre os abusos sexuais cometidos por sacerdotes, mas nunca nenhum Papa teve a coragem de Francisco. É certo que se diz que Ratzinger colocou o tema na agenda eclesiástica, mas não com a determinação do atual líder máximo da Igreja Católica. Por isso, o Papa Francisco ficará na história como o homem que enfrentou o problema e que obrigou os bispos a discutirem o assunto sem subterfúgios.

Numa notável entrevista ao “Público” de ontem, Anselmo Borges, padre e professor de Filosofia da Universidade de Coimbra, explicava isso muito bem: “Os bispos portugueses (...) devido à ‘tolerância zero’ do Papa, estão neste momento abertos a receber as vítimas que denunciam” os casos de abusos sexuais. “Abusava-se das crianças e depois (há relatórios disso) dizia-se-lhes que não dissessem a ninguém porque isso era pecado. Isso é abusar da consciência. É verdadeiramente inqualificável”.

Nunca como agora, à conta da divulgação de vários casos e da abertura do Papa Francisco, se falou tanto no problema. Tanto assim é que Anselmo Borges questiona mesmo a seleção de sacerdotes: “Os candidatos a padres deviam ser sujeitos a um escrutínio psicológico através de peritos qualificados de saúde mental (...) E a formação dos candidatos a padres tem de ser outra, com a presença de mulheres também”.

Muito está a mudar na Igreja Católica e só mentes mais pequenas podem dizer que o Papa não está a fazer tudo o que está ao seu alcance. Francisco não é Marcelo Rebelo de Sousa e não pode, como é óbvio, andar a tirar selfies com todos nem estar presente em todas as sessões de denúncia. Mas certo é que a Igreja nunca mais será a mesma se este Papa não for anulado e conseguir levar avante a sua nova visão da vida cristã. Em que os padres não se encobrem uns aos outros para defender a instituição e condenar os abusados.