As ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores, estão a atravessar um fenómeno raro com a neve a cair nos pontos mais altos das duas ilhas.

As imagens começaram a circular nas redes sociais e mostram vários locais cobertos de neve. Um vídeo colocado na rede social Facebook mostra o momento em que começou a nevar nas Flores, no ponto mais alto da ilha, no Morro Alto.