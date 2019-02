O Benfica empatou (0-0), esta noite, no Estádio da Luz, com o Galatasaray, em jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Depois do 2-1 favorável aos encarnados em Istambul, a águia garantiu, assim, o apuramento para os oitavos-de-final da prova europeia.

Recorde-se que o Sporting foi eliminado da Europa depois do empate (1-1), durante a tarde, no reduto do Villarreal.