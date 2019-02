Um grupo de dezenas de adeptos turcos do Galatasaray envolveu-se, esta quinta-feira à tarde, em desacatos, o que obrigou a uma intervenção policial.

A PSP viu-se obrigada a fazer disparos de shotgun com munições não letais (bagos de borracha). Fonte policial, citada pelo Correio da Manhã, garantiu que não se registaram feridos nem detidos.

Os turcos terão ignorado indicações policiais tendo iniciado “um enfrentamento”, cita o mesmo jornal. Foi então que a PSP recorreu aos disparos, entretanto foram vistos vários adeptos a correrem em direção ao metro, perseguidos pela PSP, que os enquadrou depois à entrada da estação.

Os desacatos tiveram lugar na Praça do Comércio, em Lisboa, onde centenas de adeptos da equipa turca Galatasaray se concentraram antes de seguirem para o Estádio da Luz, para assistir ao jogo contra o Benfica para a Liga Europa. A mesma fonte assegurou que não estiveram envolvidos adeptos das águias.

Recorde-se que na quarta-feira à tarde foi detido um adepto do Galatasaray, inserido num grupo com outros apoiantes turcos que causavam incidentes junto à entrada do hotel Marriot, na Avenida dos Combatentes, em Lisboa, local onde se encontrava hospedada a equipa turca.