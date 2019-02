Depois de ter perdido por 1-0 em Alvalade, o Sporting empatou, esta noite, no reduto do Villarreal, em jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Bruno Fernandes ainda empatou a eliminatória com um golo aos 46 minutos, mas, a dez minutos do tempo regulamentar, Fornals devolveu a igualdade ao marcador, garantindo a passagem do emblema espanhol aos oitavos de final da prova.