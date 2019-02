A lista do PS para as eleições europeias de 26 de maio só deve ficar fechada na próxima semana, poucas horas antes da comissão política nacional, marcada para 28 de fevereiro, mas existe um problema para resolver: o lugar em que o líder da federação do PS/Porto irá nas listas.

A última versão da ordenação da lista apontava para o 9º lugar, uma posição que coloca Manuel Pizarro em risco de não ser eleito. Por isso, na federação do PS/Porto a tensão tem sido muita, sobretudo, porque a expectativa é a de que o distrito fique bem representado na lista para as eleições europeias.

Segundo o Público existirá mesmo o risco de rutura entre o PS/Porto e a direção nacional de António Costa. Contudo, Pizarro tem feito saber que não há qualquer decisão tomada sobre o seu futuro, procurando desdramatizar a escalada de tensão interna dentro da federação. Mais, para não alimentar o caso, Manuel Pizarro prefere, para já, o silêncio, apurou o i.

Quem estará em grandes dificuldades para se manter na lista socialista é a eurodeputada Maria João Rodrigues. O processo de investigação de que foi alvo sobre assédio laboral, no Parlamento Europeu, ainda não teve resultados e poderá ser conhecido, apenas, depois da aprovação da equipa do PS, na comissão política.

Entretanto, a Lusa e o Expresso noticiaram que Henri Naillet, um antigo ministro da equipa do já falecido presidente francês François Miterrand (socialista) acusou a eurodeputada de liderar um processo pouco democrático na escolha do novo secretário-geral Fundação Europeia de Estudos Progressivos (FEPS). Maria João Rodrigues preside à organização e negou “categoricamente” tal acusação. O responsável francês pediu mesmo a suspensão do processo.

Primárias no Livre

Um dos fundadores do Livre também se lançou para a corrida nas europeias. Rui Tavares apresentou-se esta quinta-feira como candidato às eleições primárias do Livre para que os militantes escolham o cabeça de lista às eleições europeias. Num pequeno vídeo divulgado na rede social twitter, Rui Tavares explicou que rejeita “radicalmente a ideia de que os portugueses não queiram saber da Europa” e insistiu que é preciso uma “União Europeia inteiramente democrática".