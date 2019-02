Peter Tork, baixista da mítica banda The Monkees, morreu aos 77 anos, avança o Washington Post.

A publicação, que cita fonte da família, não refere qual a causa da morte. Sabe-se que Tork foi diagnosticado com um cancro na língua em 2009.

Os Monkees apareceram em 1966, graças a um programa de televisão com o mesmo nome, transmitido na NBC. Os quatro membros da banda eram também atores. Com apenas duas temporadas, o programa venceu um Emmy para melhor comédia. A banda só terminou em 1971. Ao todo, a banda vendeu mais de 75 milhões de álbuns no mundo inteiro.

O seu maio êxito é ‘I’m a Believer’. Mais recentemente, várias bandas fizeram covers deste single – até as personagens do filme Shrek cantam esta música no final do conhecido filme de animação.