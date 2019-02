Está a pensar comprar uma bicicleta elétrica? Então esta é a melhor altura: o governo vai dar um apoio máximo de 250 euros por contribuinte para a compra deste meio de transporte.

Em declarações à Antena 1, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, explico que esta ideia irá ajudar a promover até mil aquisições. O valor será atribuído até que o orçamento para esta medida se esgote. O apoio será entrega por ordem de chegada das candidaturas.

Mas atenção, existe uma regra fundamental: a bicicleta não pode ser usada para fins desportivos, mas sim para a utilização citadina. Como sem prova isso? “A fatura ou declaração anexa por parte do vendedor tem de declarar que a bicicleta não é destinada ao desporto, do tipo montanha ou de suspensão integral no sentido de apoiarmos apenas as bicicletas de utilização urbana e citadina, que são aquelas que se destinam normalmente a viagens mais frequentes”, explicou o secretário de Estado.

José Mendes garantiu que serão divulgados em breve mais detalhes sobre estes apoios.