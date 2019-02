Festa que é festa tem sempre uma ‘after party’. E os Óscares não são exceção. A 91ª edição da entrega dos prémios realiza-se este domingo e a festa que se segue é um dos momentos mais esperados pelos artistas.

O rapper Jay-Z está encarregue de, mais uma vez, organizar o ‘after’. E, claro, está tudo à espera de uma celebração ‘em grande’.

De acordo com o chef do hotel Eleven Madison Park, Daniel Humm, os atores, realizadores e restantes nomeados serão recebidos com “um leque de opções que vai desde o caviar às trufas”.

Ao portal Page Six, o chef revelou ainda que todos os pratos serão acompanhados pela marca de champanhe do marido de Beyoncé, ‘Armand de Brignac Brut Gold’.