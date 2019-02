A seleção portuguesa de futebol feminino já sabe quem terá de derrotar para marcar presença no Euro 2021, a realizar em Inglaterra. Portugal ficou integrado no grupo E e defrontará Finlândia, Escócia, Chipre e Albânia. Curiosamente, as escocesas foram adversárias da equipa lusa no último Europeu, em 2017, com Portugal, então estreante, a vencer por 2-1, enquanto as finlandesas defrontaram a equipa portuguesa no apuramento para essa competição, triunfando na Finlândia (2-1) e empatando 0-0 em Portugal.

Portugal, atual 32.º classificado no ranking da FIFA, entrou no sorteio inserido no terceiro pote e conseguiu fugir aos tubarões dos potes 1 e 2, como a Alemanha, França, Inglaterra ou Holanda, a atual campeã europeia - a Escócia, 20.ª da hierarquia mundial, era precisamente a seleção menos cotada do pote 1. A Finlândia é 28.ª do mundo, enquanto a Albânia ocupa a posição 78 e o Chipre o posto 153.

A qualificação irá decorrer entre 26 de agosto e setembro do próximo ano, apurando-se diretamente o primeiro classificado de cada um dos nove grupos e os três melhores segundos. Os restantes seis segundos irão disputar um playoff em outubro de 2020 até serem encontrados os 15 países que se vão juntar a Inglaterra, a equipa anfitriã.