Um carro em contramão provocou um acidente na A28, no início da tarde desta quinta-feira, na zona do Freixieiro, em frente à Auto-Sueco.

Na sequência do acidente duas pessoas ficaram feridas com gravidade, uma delas é a condutora, e houve ainda uma terceira vítima que sofreu apenas ferimentos ligeiros, segundo o Jornal de Notícias.

O acidente ocorreu perto das 13h30, quando um veículo ligeiro, conduzido por uma mulher, com cerca de 60 anos, entrou em contramão no sentido Vila do Conde - Porto.

O carro atingiu primeiro de raspão um veículo ao quilómetro 12 da A28 e, depois, embateu em mais dois carros.

A circulação foi cortada naquele sentido, tendo provocado uma fila de trânsito. No local, estão operacionais dos bombeiros de Leça do Balio, de Matosinhos-Leça e de Leixões.