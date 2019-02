A atriz brasileira Fernanda Montenegro, de 89 anos, deu entrada, com sinais desidratação, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde está internada desde quarta-feira.

A icónica atriz sentiu-se mal durante as gravações da próxima novela da Globo, ‘A Dona do Pedaço’, que decorre em Jaguari, no Rio Grande do Sul, a veterana artista continua internada, sem previsão para ter alta.

Numa nota oficial, o hospital garantiu que Fernanda Montenegro está estável. As gravações decorrem em Jaguari no Rio Grande do Sul, onde foi assistida inicialmente devido a uma quebra de tensão.

Pouco depois foi transferida, de avião, para o hospital no Rio de Janeiro.