Armazém em Esmoriz tem toneladas de resíduos perigosos

Um armazém com toneladas de resíduos perigosos no interior está já a preocupar vizinhos de urbanizações próximas na cidade de Esmoriz, concelho de Ovar, no distrito de Aveiro, preocupados com focos de poluição, problemas para a saúde pública e o risco de incêndio.