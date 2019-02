A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), refere, em comunicado, que a greve nacional dos juizes marcada para amanhã, sexta-feira, foi desconvocada devido à aproximação de posições com o Ministério da Justiça sobre a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais.



"A ASJP está firmemente empenhada na criação das condições necessárias, junto do Governo e da Assembleia da República, para que a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais seja aprovada em consenso com os juízes", lê-se no comunicado da ASJP.

A mesma associação indica ainda que, por essa razão, "em sinal de boa-fé negocial", optou por desconvocar a greve de amanhã. No entanto, o aviso para os restantes oito dias de greve do ano de 2019 - incluindo três dias em outubro - em datas exatas a designar oportunamente se vão manter.