O eurodeputado do PSD e cabeça de lista do partido às próximas eleições europeias, Paulo Rangel, desloca-se esta quinta-feira à Colômbia numa missão conjunta dos vice-presidentes do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, a família política europeia dos sociais-democratas. O objetivo passa por tentar colocar alguma pressão internacional junto do regime de Nicolás Maduro, que se mantém no poder na Venezuela. A iniciativa incluirá visitas a campos de refugiados venezuelanos em Cúcuta, Colômbia, e encontros com os presidentes colombiano, Iván Duque, chileno, Sebastián Piñera, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

Segundo uma nota oficial do gabinete de Paulo Rangel, esta missão "coincide com o concerto de solidariedade “Venezuela Aid Live”, organizado por Richard Branson, dono da Virgin".

A comitiva inclui, além de Paulo Rangel, o vice-presidente do grupo parlamentar do PPE, Esteban Gonzalez Pons, cuja missão ocorre quatro dias depois da explusão dos eurodeputados da Venezuela.

"Neste momento crucial para a vida de milhões de venezuelanos toda a ajuda e pressão internacional é pouca comparada com o drama que estão a viver milhões de vitimas do regime de Nicolás Maduro. Tudo o que o PPE, o Parlamento Europeu e eu próprio, enquanto dirigente da maior família política da União Europeia, puder fazer para levar novamente a democracia e a prosperidade ao povo venezuelano, farei sem hesitar um segundo.”, diz Rangel na mesma nota divulgada à imprensa. A viagem terminará no domingo.