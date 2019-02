Um octogenário mexicano foi detido por furto, dentro da Caixa Geral de Depósitos, na Rua Marquês de Pombal, no centro da cidade da Guarda, já ao princípio da manhã desta quinta-feira.

O furto foi levado a cabo por três homens e a PSP da Guarda deteve em flagrante delito

Um dos suspeitos, de nacionalidade mexicana, com 83 anos de idade, prosseguindo com as diligências com vista a identificar e a deter os outros intervenientes na prática dos factos.

Relativamente aos valores furtados, a instituição bancária ainda não apurou o valor da quantia subtraída, como revelou o Comando Distrital da Guarda da Polícia de Segurança Pública.