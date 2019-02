Na manhã desta quinta-feira, o aeroporto de Dubin, na Irlanda, suspendeu as aterragens durante cerca de 20 minutos, devido à presença de um drone no ar.

A presença do drone obrigou a que dezenas de aviões tivessem de fazer tempo no ar até que a pista ficasse operacional e segura.

O tráfego aéreo ficou normalizado pelas 12h15.

For safety reasons we are temporarily suspending flight operations @DublinAirport due the confirmed sighting of a drone over the airfield. Passengers should contact their airline's website for flight updates. We will post updates here when they become available.