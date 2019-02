As exportações da indústria alimentar e das bebidas somou um total de cinco milhões de euros em 2018, um valor mais alto de sempre. Este corresponde a um aumento de 151 milhões de euros, mais 8,66% em comparação com 2017, e representa uma atração crescente pelos produtos nacionais por parte do mercado externo.

Segundo comunicado da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares, a Espanha destacou-se como principal país com 25% das vendas para o exterior. Segue-se França com 9% e o Brasil com 6%. O azeite, o leite, os produtos lácteos e o vinho, são os produtos preferidos do mercado global.

Jorge Tomás Henriques, Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares, mostra-se feliz com os resultados e afirmou que “estes números são o reflexo dos esforços da indústria alimentar e das bebidas e o confirmar de uma tendência de crescimento que já vínhamos a assinalar". "Conforme previsto pela FIPA, conseguimos alcançar este grande objetivo que era ultrapassar os 5 mil milhões de euros em exportações, o que revela a qualidade e a diferenciação dos produtos alimentares portugueses”, concluiu.

Nos últimos oito anos, as exportações aumentaram 56% e as importações 32%.