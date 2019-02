O FC Porto não poupa a esforços para encurtar o período de recuperação da rotura muscular na coxa esquerda contraída por Marega frente ao Vitória de Guimarães, no passado dia 3. O avançado maliano deslocou-se ao Dubai e agora à China, onde está a ser seguido por Eduardo Santos, fisioterapeuta da equipa técnica do Shanghai SIPG, liderada por Vítor Pereira, antigo técnico dos dragões.

O tempo estimado para o regresso aos relvados era de dois meses, mas os azuis-e-brancos acreditam que o clínico brasileiro pode ajudar a uma recuperação mais rápida, apontando para o regresso já em meados de março. Eduardo Santos já ajudou a recuperar mais cedo, em relação às previsões iniciais, vários atletas de renome no futebol mundial, como Hulk, David Luiz, Falcao, Moussa Dembélé, Quaresma, Mangala ou Bony.

Nas redes sociais, o fisioterapeuta partilhou uma fotografia ao lado de Marega, com uma legenda em inglês que, traduzida livremente, se pode ler: "Quanto mais trabalhares por algo, melhor te irás sentir quando o conseguires. Obrigado Marega pela tua confiança e preserverança."

The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. Thanks @marega91 for your confidence and perseverance. pic.twitter.com/sLIdihogYi