A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, anunciou que o Ministério da Educação vai contratar mais mil funcionários para as escolas.

A informação foi avançada no fórum da TSF, no qual a governante adiantou que o processo de entrada de novos funcionários já estava a ser trabalhado há algum tempo.

"Nós vamos já hoje autorizar - e isto está a ser trabalhado com as Finanças há algum tempo - a contratação de mil assistentes operacionais para as escolas portuguesas. Mais mil assistentes operacionais”, afirmou em direto Alexandra Leitão.

Estes funcionários, segundo a secretária de Estado, não terão vínculos precários com os estabelecimentos de ensino, mas sim um contrato de trabalho por tempo indeterminado.

"Sublinho que são assistentes operacionais a contratar a tempo indeterminado. Não estamos a falar nem de tarefeiros nem de contratos a tempo parcial. Estamos a falar de pessoas que entrarão nos quadros da Função Pública em contrato por tempo indeterminado", acrescentou à TSF.

Sublinhe-se que esta medida do Ministério da Educação e do Ministério das Finanças surge depois de terem sido apresentadas várias queixas de escolas, que reconheciam não ter funcionários suficientes.

Para Filinto Lima, da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a iniciativa é de saudar, mas sublinha que a contratação deve acontecer o mais rapidamente possível.

"Não estou a vê-los a chegar só em setembro do próximo ano letivo. O problema é de agora não é daqui por meio ano. O que eu peço é que este processo concursal seja, de facto, rapidamente realizado, porque esses funcionários serão muito bem-vindos às nossas instituições de ensino”, cita a TSF.