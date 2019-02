Em 2018, o financiamento das administrações públicas registou uma queda de 1,6 mil milhões de euros em relação ao ano anterior. No total, este foi de 3,3 mil milhões de euros que contrastam com os 4,9 mil milhões de 2017.

Os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, mostram que as administrações públicas financiaram-se em 6,9 mil milhões de euros juntos dos bancos e de 1,2 mil milhões junto de outros residentes.

Já no que diz respeito ao financiamento do exterior, apresentou um resultado negativo de 4,8 mil milhões de euros, "refletindo essencialmente reembolsos antecipados de empréstimos do Fundo Monetário Internacional [FMI] no montante de 5,5 mil milhões de euros", explica o regulador.

Através de títulos, o financiamento foi de 6,8 mil milhões de euros, valor que compensou a redução dos empréstimos líquidos de depósitos, de 3,5 mil milhões.