Da vaca que voa à vaca que ri

A vaca que voa baixinho tem razões para rir quando ouve António Costa erradicar Francisco Assis da lista de candidatos ao Parlamento Europeu com o argumento de que “para não quebrar a tradição, não vamos repetir o cabeça-de-lista”

A vaca que voa, esse miraculoso espécime exibido como ambição maior de uma solução governativa, foi perdendo altitude, norte e até espaço de poiso. A profusão de voos com vento favorável, alguns demasiado rasantes e ao largo da costa, cedeu terreno a um penoso exercício sem alma, sem nexo com a realidade e com laivos de negação das evidências. A vaca perdeu fôlego, ganhou irritação em relação a quem ousa contestar a narrativa política ou enunciar que o copo pode estar meio cheio ou meio vazio. No fundo, a vaca acaba por ser vítima da manada, numa espécie de efeito de bumerangue de um certo tribalismo vigente: quem não está com a manada ou ousa pensar diferente está contra nós.

O facto de ter voado mais que as anteriores manadas governativas não enjeita responsabilidades nas expetativas criadas face aos recursos disponíveis, no reiterar narrativas políticas sem sustentação no quotidiano das comunidades e no excesso de lixo que vai sendo jogado para debaixo do tapete, entre as cativações e os adiamentos de decisão ou de despesa.

A vaca que voa traduzia uma ambição que não esteve presente nas legislativas de 2014, que se ausentou de boa parte da governação e que deixou o PS e o governo, sustentado pelo PCP e pelo BE, num quadro de insanáveis contradições e incompatibilidades. Abastecida de mínimos de convergência, o voo era previsível. Tranquilo enquanto houvesse recursos ou margem para distribuir, turbulento quando fosse evidente que a distribuição não tinha sido justa, equitativa e com sentido de sustentabilidade. A verdade é que da torre de controlo houve sempre alguém que avisou que o exercício não era sustentável nem sustentado, sobretudo quando era apoiado por uma maioria que não hesitava em dizer e fazer uma coisa em Lisboa e enxamear o país de críticas às opções do governo que apoiava.

Hoje, a vaca voa baixinho. Em bom rigor, já ri mais do que voa. O problema é que nem consegue voar nas latitudes que proclamou no início da legislatura nem tem razões para sorrir. É claro que a tribo, tendo por referência a manada governativa anterior ou a fragilidade das manadas alternativas presentes, pode sempre endeusar os serviços mínimos governativos concretizados e mitigar as incoerências, os problemas e a insustentabilidade de um modelo de governação, mas a realidade será sempre incontornável.

A vaca que voa baixinho tem razões para rir quando ouve António Costa erradicar Francisco Assis da lista de candidatos ao Parlamento Europeu com o argumento de que “para não quebrar a tradição, não vamos repetir o cabeça-de--lista”. Às gargalhadas despegadas, ainda que sem memória de elefante, a vaca lembra-se de que a tradição não serviu no golpe político interno no Partido Socialista em 2014 nem no respeito pela tradição parlamentar de o partido mais votado governar. A tradição é de geometria variável, o incómodo com a crítica, a diferença ou outra divergência é estrutural. É um traço de personalidade, presente nas múltiplas irritações com as contestações sociais, nas tentativas de colocar pontos finais em conversas com jornalistas quando os assuntos incomodam e em tantas outras expressões de reação cutânea à ousadia de pensar diferente. Daí que perante o incerto, a opção, pouco republicana, seja a das escolhas familiares e do círculo de amigos. Uma fama que vem de longe, dos idos de 1991, quando na lista de candidatos a deputados por Lisboa, como líder da Federação da Área Urbana de Lisboa, incluiu diversos casais na candidatura.

A vaca que voa baixinho tem motivos para rir quando constata que a remodelação governamental, para além de resolver problemas nas gestões autárquicas de Abrantes e de Lisboa, projeta sinais políticos em relação ao pós- -legislativas, ao pós-liderança de António Costa e às autárquicas de 2021.

Lisboa tem sido um importante pilar de poder interno no Partido Socialista. Quando um líder federativo e vice-presidente da autarquia abandona o barco a meio do mandato, isso só pode ser muito mais do que um impulso de ambição política, é um sinal negativo do compromisso do partido com a cidade.

A vaca que mal descola está triste, ri para não chorar. Tinha tudo para ter maioria absoluta nas legislativas de 2019, mas enleou-se nas opções de voo. Tinha tudo para ganhar por muitos nas europeias de 2019, perante a afirmação de um modelo de governação nacional que induzia uma solução para o quadro europeu em matéria de austeridade, mas já só quer ganhar por um danoninho. Teve tudo, uma esquerda embeiçada com o perfume do poder, uma direita amarrada às opções da governação do passado e um Presidente da República colaborativo. Teve quase tudo, iludiu-se que podia voar para todo o sempre, resta-lhe ser a vaca que ri. Ri contrariada do exercício da função política, da falta de escrutínio cívico e mediático e do estado a que chegaram muitos dos serviços do Estado, fundamentais para as pessoas e para os territórios. Ri quando a narrativa do poder e a conversa da alternativa não colam com a realidade, a presente e a passada.

Ri para não chorar. Afinal, é quase Carnaval.

NOTAS FINAIS

Estábulo A vaca que voa, como a Madonna, assumiu um importante papel na afirmação simbólica do poder e das circunstâncias. A vaca voa baixinho, Madonna parece que vai deixar Lisboa – o que será de nós, sem o simbólico tão pronunciado para preencher os nossos imaginários?

Pasto Com a vaca que voa em dificuldades, nada como dar um suplemento de alma à dita com a apresentação de uma moção de censura que sublinha diferenças, mas não tem expressão social ou mediática. A vaca agradece.

Pular a cerca O exercício político e cívico tem sempre várias latitudes, mas em questões essenciais não podemos estar num plano civilizacional tão rasteiro. A existência e a multiplicação de assassinatos decorrentes de casos de violência doméstica exigem uma resposta de voo espacial, na prevenção, na monitorização e na repressão.

Escreve à quinta-feira