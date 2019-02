Manuel Fernandes Borlido da Rocha, da arma de infantaria, já tinha servido no Comando da GNR de Braga, como comandante do Destacamento Territorial de Barcelos, sendo até há pouco tempo responsável distrital pela GNR de Bragança, depois de ter sido prestado funções na investigação criminal do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, de onde é natural, sendo oriundo do primeiro curso próprio da GNR na Academia Militar.

O coronel Borlido da Rocha é licenciado em Ciências Militares, pela Academia Militar e

mestre em Direito e Segurança, pela Universidade Nova de Lisboa, com especialização em diversas áreas da missão da GNR, onde já presta serviço desde 1 de outubro de 1996.

Borlido da Rocha sucede em Braga ao coronel Paulo Soares, que passou à reserva, depois de brilhante carreira primeiro na Guarda Fiscal e depois na Guarda Nacional Republicana.