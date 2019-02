A partir desta quinta-feira e até domingo, dia 24 de fevereiro, vários Presidentes das conferências Episcopais de todo o mundo vão estar em reunião inédita sobre crimes do clero no Vaticano que abalaram a Igreja no ano passado.

Nas conferências serão ouvidas as vítimas, e o encontro tem como objetivo aumentar a consciência, aumentar o conhecimento, desenvolver novos procedimentos e partilhar boas práticas.

O encontro vai focar-se ainda em três temas principais: responsabilidade, assunção de responsabilidades e transparência.