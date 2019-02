Em Portugal, os supermercados Lidl Portugal vão deixar de vender sacos de plástico em todas as suas lojas. Esta medida será faseada e arranca já no mês de maio na região Norte do país, anunciou esta quinta-feira a cadeia de supermercados.

Assim, com esta decisão, o Lidl Portugal passa a deixar de vender 25 milhões de sacos de plástico.

Em comunicado, a cadeia alemã indica que a mudança surge "na sequência de um projeto-piloto de sucesso que decorreu em 12 lojas no verão passado, onde a empresa testou a aceitação desta medida, tendo obtido resultados muito positivos".

O Lidl torna-se assim na primeira cadeia de supermercados a tomar esta medida em Portugal, sendo que "o processo se inicia em maio, na região norte, e dar-se-á por concluído até ao final de dezembro de 2019", lê-se na mesma nota.

A empresa do setor de retalho alimentar vai disponibilizar aos seus clientes, em alternativa aos sacos de plástico, sacos de papel em dois tamanhos, médio e grande, vendidos a 10 e a 14 cêntimos respetivamente.