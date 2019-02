A vantagem da cor nas atuações policiais

A decisão do comandante da esquadra da PSP do Campus de Justiça, em Lisboa, de ter destacado agentes negros para o interior do tribunal onde os manifestantes que agitaram a Avenida da Liberdade em protestos contra os acontecimentos do Bairro da Jamaica estavam a ser ouvidos mereceu larga polémica, com muitos a mostrarem o seu desagrado, falando-se numa forma da racismo. Não posso estar mais em desacordo pois, à semelhança do que se passa noutros países, a polícia portuguesa deve tentar ter nas suas fileiras agentes de diferentes etnias e, em caso de prováveis confrontos, nada como destacar quem conhece melhor a comunidade envolvida.

Se a atuação desses polícias não for a mais adequada, pelo menos ninguém vai falar de racismo, embora aqui também existam muitas nuances, pois, como é sabido, as tonalidades da pele são muitas vezes fator de discriminação. Mas isso são contas de outro rosário. A polícia portuguesa precisa de varrer de vez os rumores de que tem nas suas fileiras vários agentes conotados com a extrema-direita e que são racistas. Enquanto isso não acontece, nada melhor do que mandar os agentes que menos confusão vão fazer e podem contribuir para o apaziguamento das situações. Em Alcântara, há alguns anos, as cenas de violência com a comunidade negra que frequentava as discotecas da zona era o pão nosso de cada dia. Os agentes enviados ao local acabavam sempre por se envolver em grandes cenas de pancadaria com os noctívagos. Até que algum comandante decidiu enviar agentes negros para os conflitos e os confrontos diminuíram drasticamente, já que os desordeiros deixaram de se virar contra a polícia.

O mesmo se aplica a outras comunidades étnicas. Alguém acredita, por exemplo, que a polícia do Reino Unido não tenha muçulmanos entre os seus agentes para que estes possam evitar determinadas confusões com a comunidade muçulmana sempre que há desacatos? É só uma questão de bom senso e nada tem a ver com discriminação.