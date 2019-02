Aloo é batata e tikki é croquete – então, por norma contém sempre batata e é sempre frito. Sem dúvida, absolutamente deliciosos. Mas isso quando estamos na Índia e pretendemos provar da fonte sem disfarces. De volta à vida real... não pode ser, por muito que nos apeteça.

E é esta a minha receita simples, energética e cheia de proteína, gluten-free, sem batata, assada no forno, querem melhor? Apenas contém dois ingredientes principais, é isso mesmo. Ideal para um snack a meio da tarde ou até para levar para o escritório, para acompanhar uma salada ou transformar em prato principal.

Aloo tikki aldrabados

Ingredientes

– 4 copos de ervilhas bebés congeladas (passe por água para tirar o gelo)

– 1 copo de farinha de chana (grão)

– 1 colher de sopa de ghee ou azeite

– 2 dentes de alho esmagados

– 1 colher de chá de sumac

– 1 colher de chá de açafrão-da-terra

– 1/2 colher de pimenta-de-caiena (opcional)

– 1 pedaço de gengibre esmagado

– 2 mãos-cheias de coentros frescos

– folhas de hortelã

– sal do mar

Método

Numa frigideira coloque as ervilhas, os temperos e folhas aromáticas, e envolva para apurar os sabores. Pode acrescentar um bocado de água para refrescar entre 5 e 8 minutos até que sinta a cozinha perfumada. Ligue o forno a 180 oC.

Retire do lume e coloque no processador de alimentos. Coloque a farinha de chana e passe. Abra gradualmente e, com uma colher, retire o excesso à volta. Quando obtiver uma consistência homogénea, esta pronto para preparar os bolinhos. Use as mãos para moldar.

Coloque num tabuleiro de ir ao forno e asse por 15 minutos. Após este tempo, faça o teste do palito. Vire para que possa ficar crocante dos dois lados.