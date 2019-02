A jovem turista alemã que foi algemadaa uma árvore no Gerês pelo namorado, num perigoso jogo sexual, corria risco de vida, ao ficar em estado de hipotermia.

Aquando dos gritos desesperados ouvidos por futebolistas do Grupo Desportivo do Gerês, em Vilar da Veiga, maior freguesia do concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga, as temperaturas atingiam os zero graus centígrados e foram negativas poucas horas depois da jovem ter sido encontrada por militares do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês.

As primeiras informações apontariam para uma situação de sadomasoquismo, mas viria a confirmar-se que o seu namorado havia proposto um jogo sexual para comemorarem melhor o Dia dos Namorados, que haviam passado já na véspera do Dia de São Valentim, numa casa de alojamento rural, sita naquela mesma vila, do concelho de Terras de Bouro, tendo-a abandonado à sua sorte e esteve cerca de dez horas em permanente desespero, com fome e sede, numa situação classificada de sequestro pelas autoridades policiais, que passaram jo caso para a Secção Regional de Combate ao Terrorismo e Banditismo da PJ.

Aos gritos de socorro, os futebolistas do Gerês, depois de alertados pelo presidente deste clube, chamaram a GNR, porque desconheciam o que se passava, mas depois auxiliaram os militares da Guarda Nacional Republicana e os socorristas da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa, porque a jovem sangrava, estava em adiantado estado de hipotermia, tendo sido logo transportada para o Serviço de Urgência do Hospital de Braga e do qual teve alta médica no dia seguinte, regressando já à Alemanha, após o tratamento.