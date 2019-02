Foram resgatados, na última terça-feira, pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, sete cães vítimas de maus tratos.

Segundo um comunicado da PSP, a operação decorreu na freguesia de Alcântara, na sequência de uma investigação a decorrer pelo crime de maus tratos a animais de companhia. A força de segurança deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliário, emitido pela Autoridade Judiciária.

No local, a PSP deparou-se com um cenário que representava um problema de saúde pública para os moradores e animais.

“No interior de residência, exalava um cheiro nauseabundo, devido ao acumular de dejetos caninos e outros lixos, configurando-se, assim, num problema de saúde pública para os restantes moradores e próprios animais.”, lê-se.

“Assim, foram resgatados sete canídeos, três (3) adultos e quatro (4) cachorros, cobertos de pulgas e carraças, evidenciando claros sinais de subnutrição, em condições completamente degradantes”, acrescenta a PSP.

A operação contou com a colaboração da Brigada de Proteção Ambiental do Comando Metropolitano de Lisboa e da Casa Animal de Lisboa, que fez a recolha dos cães para as suas instalações.