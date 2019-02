Três homens foram detidos, na passada segunda-feira, nas localidades de Amarante e Felgueiras, por suspeitas de violência doméstica.

No primeiro caso, um homem de 29 anos é suspeito de agredir física e psicologicamente a sua companheira, de 46 anos. De acordo com a GNR, o suspeito terá mesmo feito ameaças de morte.

“Apurou-se que o suspeito, ao saber da intenção da vítima em terminar a relação, continuou reiteradamente com as agressões físicas, tentando sufocá-la, apertando-lhe o pescoço, enquanto a injuriava. A filha do casal, uma menor de cinco anos, foi igualmente sujeita a agressões físicas, ficando com marcas corporais”, lê-se no comunicado da GNR enviado à redação. O suspeito tem antecedentes criminais e chegou a cumprir pena pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de estupefacientes.

Noutro caso, um homem de 39 anos é suspeito de, no seguimento de desentendimentos por questões financeiras, ter ameaçado e agredido a companheira. O suspeito, que tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, vivia com a vítima, também de 39 anos, e com os seus filhos menores, dois de três anos e um de 18 meses.

“No final do ano de 2018, ao ter conhecimento do pedido de separação, voltou a ameaçar verbalmente a vítima, ameaçando-a de morte, fazendo alusão ao duplo homicídio seguido de suicídio que ocorrido no Seixal”, refere a nota da GNR.

A terceira detenção foi de um homem de 46 anos que, em junho de 2018, começou a ser violento com a mulher de 52 anos, “através de agressões físicas, injúrias e ameaças de morte com arma de fogo”, explica a GNR.

Os três detidos foram presentes a tribunal e ficaram proibidos de contactar com as vítimas. Os homens de 39 e 46 anos ficaram ainda sujeitos à medida de coação de controlo por pulseira eletrónica.